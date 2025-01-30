Uganda'da Ebola Virüsü Nedeniyle Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

Uganda'da Ebola Virüsü Nedeniyle Can Kaybı

Uganda'da korkutan bir gelişme yaşandı. Ebola virüsü, başkent Kampala'daki Mulago Hastanesi'nde görev yapan bir sağlık çalışanının hayatını kaybetmesine neden oldu. Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

İlk Ölüm Vakası

Açıklamada, 32 yaşındaki bir hemşirenin, yüksek ateş nedeniyle hastaneye başvurduğu ve yapılan testler sonucunda Ebola virüsüne yakalandığının tespit edildiği belirtildi. Bu şekilde, 2023'te sona erdiği ilan edilen Ebola salgınından sonra kaydedilen ilk ölüm vakası olması büyük bir endişeye yol açtı.

Temaslılar Takip Ediliyor

Ölen hemşirenin ardından, Mulago Hastanesi'nde bulunan 30 sağlık çalışanı ve bir hasta dahil olmak üzere toplam 44 temaslı kişiye ulaşılmıştır. Sağlık otoriteleri, bu kişilerin sağlık durumlarını yakından takip etmektedir.

Ebola Salgını Tarihi

Uganda'daki son Ebola salgını, Eylül 2022'de başlamıştı ve en son vaka görüldükten 42 gün sonra, 11 Ocak 2023'te sona erdiği ilan edildi. Bu süreçte toplam 143'ü kesinleşmiş olmak üzere 155 vaka ve 55 ölüm bildirildi.

Ebola, ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen salgınlarla tanındı. Virüs, 2013'te Batı Afrika'da da etkisini göstererek Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 30 bin kişiye bulaştı. Bu dönemde 11 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.