Uganda'da Feci Kaza: Kampala-Gulu Otoyolu'nda 63 Kişi Hayatını Kaybetti

Uganda'nın Kampala-Gulu Otoyolunda meydana gelen zincirleme kazada 63 kişi yaşamını yitirdi. Olay, Asili Çiftliği yakınlarındaki Kitaleba köyü yakınlarında gerçekleşti.

Kaza Ayrıntıları

Kaza, yola çıkan dört aracın—iki otobüs, bir kamyon ve bir otomobil—karıştığı çarpışma sonucu meydana geldi. Trafik ve Yol Güvenliği Müdürlüğü Sözcüsü Michael Kananura, kazanın Kampala'dan Gulu'ya giden otobüsün kamyonu sollamaya çalışması sırasında başladığını aktardı.

Kananura, aynı anda ters yönden gelen diğer otobüsün de otomobili sollamaya çalıştığını, bunun üzerine iki otobüsün çarpıştığını ve çarpışmanın etkisiyle diğer iki aracın sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiğini bildirdi.

Yaralılar ve İnceleme

Yaralılar Kiryandongo Hastanesi ile bölgedeki diğer sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Kananura, ölenlerin cesetlerinin otopsi ve kimlik tespiti için hastane morguna götürüldüğünü belirtti.

Uganda'da Kampala-Gulu Otoyolu'nda iki otobüs, bir kamyon ve bir otomobilin karıştığı kazada 63 kişi hayatını kaybetti. Ulusal basındaki haberlere göre, Kampala-Gulu Otoyolu'ndaki Asili Çiftliği yakınlarındaki Kitaleba köyünde meydana gelen kazada 63 kişi öldü ve birkaç kişi yaralandı.