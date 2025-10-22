Uganda'da Feci Kaza: Kampala-Gulu Otoyolu'nda 63 Kişi Hayatını Kaybetti

Kampala-Gulu Otoyolu'nda iki otobüs, bir kamyon ve bir otomobilin çarpıştığı kazada 63 kişi öldü, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 19:06
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 19:06
Uganda'nın Kampala-Gulu Otoyolunda meydana gelen zincirleme kazada 63 kişi yaşamını yitirdi. Olay, Asili Çiftliği yakınlarındaki Kitaleba köyü yakınlarında gerçekleşti.

Kaza Ayrıntıları

Kaza, yola çıkan dört aracın—iki otobüs, bir kamyon ve bir otomobil—karıştığı çarpışma sonucu meydana geldi. Trafik ve Yol Güvenliği Müdürlüğü Sözcüsü Michael Kananura, kazanın Kampala'dan Gulu'ya giden otobüsün kamyonu sollamaya çalışması sırasında başladığını aktardı.

Kananura, aynı anda ters yönden gelen diğer otobüsün de otomobili sollamaya çalıştığını, bunun üzerine iki otobüsün çarpıştığını ve çarpışmanın etkisiyle diğer iki aracın sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiğini bildirdi.

Yaralılar ve İnceleme

Yaralılar Kiryandongo Hastanesi ile bölgedeki diğer sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Kananura, ölenlerin cesetlerinin otopsi ve kimlik tespiti için hastane morguna götürüldüğünü belirtti.

