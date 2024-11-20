Uganda'da Muhalif Lider Kizza Besigye Gözaltına Alındı

Uganda'da Gözaltı Gelişmesi

Uganda'da muhalif lider Kizza Besigye, ordu tarafından gözaltına alındı. Gözaltı işleminin ardından Besigye'nin yarın askeri mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

Ordu ve Savunma Bakanlığı Açıklaması

Uganda Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Felix Kulayigye, muhalif liderin gözaltına alındığını duyurdu. Besigye, hafta sonu Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmesinin ardından haber alınamaz hale gelmişti.

Avukat ve Aile Yorumları

Besigye'nin avukatı Erias Lukwago, muhalif liderin şu anda Makindye kentinde gözaltında tutulduğunu belirtti. Lukwago, hukuk ekibinin Besigye için bekleyişini sürdürdüğünü ifade etti.

Buna ek olarak, muhalif liderin eşi ve Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) İcra Direktörü Winnie Byanyima, hükümetten eşinin serbest bırakılmasını talep etti. Byanyima, "Eşim cumartesi günü Martha Karua'nın kitap tanıtımı için gittiği Nairobi'de kaçırıldı. Şu anda Kampala'da askeri bir hapishanede olduğu bilgisini aldım. Biz, ailesi ve avukatları olarak onu görmek istiyoruz. O bir asker değil. Neden askeri bir hapishanede tutuluyor?" ifadelerini kullandı.

Güvenlik Önlemleri ve Geçmişteki Olaylar

Besigye'nin gözaltında tutulduğu bina çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı belirtildi. Daha önce Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin özel doktoru olarak görev yapan Besigye, Uganda'nın önemli muhalif liderlerinden biri olarak kabul edilmektedir ve geçmişte de birkaç kez gözaltına alınmış veya tutuklanmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.