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Uganda'da Tanker Kazası: 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Kampala-Bombo yolunda meydana gelen tanker kazasında 11 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 09:49
Uganda'da Tanker Kazası: 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Uganda'da Trajik Tanker Kazası

Uganda'nın Kampala-Bombo yolunda bir tanker, kontrolden çıkarak devrildi ve bu acı olay sonucunda 11 kişi hayatını kaybetti. Olay, yakıt yüklü tankerin alev alması sonucu meydana gelen ciddi bir patlama ile daha da kötüleşti.

Patlama ve Sonrası

Devrilen tankerin alev almasıyla yaşanan patlama, etraftaki insanları da etkiledi. Yaralanan bazı kişiler, derhal bölgedeki hastaneye kaldırılarak yanık tedavisi için müdahale edilmek üzere gönderildi. Kazanın Detayları

Yerel haber kaynaklarına göre, Uganda Daily Monitor, bu üzücü olayla ilgili gelişmeleri takip etmekte ve kazanın boyutlarını gözler önüne sermektedir.

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