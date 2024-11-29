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Uganda'da Toprak Kaymasında Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi

Uganda'daki toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye ulaştı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 14:38
Uganda'da Toprak Kaymasında Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi

Uganda'da Aşırı Yağışlar Felaket Getirdi

Uganda'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Kampala'nın yaklaşık 300 kilometre doğusundaki Bulambuli bölgesinde çarşamba günü gerçekleşen felakette ölü sayısı başlangıçta 13 olarak tespit edilirken, gün içerisinde bu rakamın 17'ye çıktığı bildirildi.

Kayıplar için Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Yetkililer, kaybolan 100’den fazla kişinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Uganda Kızıl Haç Derneği'nden yapılan açıklamada, en az 45 evin tamamen toprak altında kaldığı belirtiliyor.

Geçmişteki Benzer Olaylar

Bu bölge, daha önce 2010'da meydana gelen toprak kaymasında da 80 kişinin hayatını kaybetmesine sahne olmuştu. Tropikal iklim kuşağında yer alan Uganda, yağış sezonlarında sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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