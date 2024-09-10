Uganda'da Trajik Olay: Eski Erkek Arkadaşıyla İlgili Korkunç Cinayet

Uganda'da Korkunç Bir Cinayet

Ugandalı olimpiyat atleti Rebecca Cheptegei (33), trajik bir olay sonucu hayatını kaybetti. Eski erkek arkadaşı Dickson Ndiema, 1 Eylül tarihinde üzerine benzin dökerek Cheptegei'yi yaktı.

Olayın Ardından Gelişmeler

Cheptegei, 5 Eylül'de hastanedeyken yaşam savaşını kaybetti. Ndiema, olaydan sonra kendisi de yanıklardan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Hastane Bilgileri

BBC'nin haberine göre, Kenya'daki hastaneden bir yetkili, Ndiema'nın vücudundaki yanıkların %30'dan fazla olduğunu ve yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sonuç

Bu trajik olay, Uganda’da kadına yönelik şiddetin acı bir örneği olarak tarihe geçti ve devletin bu tür olaylarla ilgili daha fazla önlem alması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.