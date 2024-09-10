Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Uganda'da Trajik Olay: Eski Erkek Arkadaşıyla İlgili Korkunç Cinayet

Ugandalı atlet Rebecca Cheptegei'yi öldüren eski erkek arkadaşı Dickson Ndiema hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 12:51
Uganda'da Trajik Olay: Eski Erkek Arkadaşıyla İlgili Korkunç Cinayet

Uganda'da Korkunç Bir Cinayet

Ugandalı olimpiyat atleti Rebecca Cheptegei (33), trajik bir olay sonucu hayatını kaybetti. Eski erkek arkadaşı Dickson Ndiema, 1 Eylül tarihinde üzerine benzin dökerek Cheptegei'yi yaktı.

Olayın Ardından Gelişmeler

Cheptegei, 5 Eylül'de hastanedeyken yaşam savaşını kaybetti. Ndiema, olaydan sonra kendisi de yanıklardan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Hastane Bilgileri

BBC'nin haberine göre, Kenya'daki hastaneden bir yetkili, Ndiema'nın vücudundaki yanıkların %30'dan fazla olduğunu ve yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sonuç

Bu trajik olay, Uganda’da kadına yönelik şiddetin acı bir örneği olarak tarihe geçti ve devletin bu tür olaylarla ilgili daha fazla önlem alması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.

İLGİLİ HABERLER

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!

Sosyal Destek Programında Önemli Değişiklikler: Yardımlar Kesilecek

BİM 10 Eylül 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandıİ: İşte BİM'de 1 hafta geçerli olacak indirimli ürünler

SGK Malulen Emeklilik İçin Geçerli Hastalıklar Listesini Güncelledi!

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı