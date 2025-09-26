Uganda Kültür Bakanı Regis, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Aliy'i Ziyaret Etti

Uganda Kültür Bakanı Dr. Mutuuzo Peace Regis, YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy'i Ziyaret Etti

Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Uganda Kültür Bakanı Dr. Mutuuzo Peace Regis, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy'i ziyaret etti. Bakan Regis'e Uganda'nın Ankara Büyükelçisi Nusura Tiperu eşlik etti.

İkili Kültürel İlişkilerde Yeni Bir Başlangıç

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Aliy iki ülke arasındaki ilişkilerin son dönemde hız kazandığını vurguladı. Aliy, karşılıklı kültür merkezlerinin açılmasının kültürel ilişkilere büyük katkı sağlayacağını belirterek, bu ziyaretin önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar için önemli bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Aliy, YEE'nin bundan sonraki süreçte de iki ülke arasındaki kültürel işbirliğine aktif katkı sunacağını aktardı.

Bakan Regis ve Büyükelçi Tiperu'nun Mesajları

Bakan Regis, YEE'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi ve iki ülke ilişkilerinin geliştiğini kaydederek, dil alanında yapılacak ortak çalışmaların ikili ilişkilere ivme kazandıracağını ifade etti. Regis ayrıca karşılıklı kültür merkezlerinin kurulmasına Uganda'nın hazır olduğunu bildirdi.

Uganda'nın Ankara Büyükelçisi Nusura Tiperu da Türkiye ile Uganda arasında birçok alanda etkin işbirlikleri gerçekleştirildiğini belirterek, kültürün bu işbirliklerinin dışında tutulamayacağını vurguladı. Tiperu, Ugandalı öğrencilerin Türkçe öğrenme konusundaki istekliliğine dikkat çekti ve Uganda'da açılacak Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin büyük ilgi göreceğini söyledi.

Görüşme, iki ülke arasında kültürel ve eğitim alanlarında atılacak somut adımlar için zemin hazırlamış oldu.

Uganda Kültür Bakanı Dr. Mutuuzo Peace Regis (Sağ), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy'i (sol) ziyaret etti.