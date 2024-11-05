Ugandalı Atlet Benjamin Kiplagat'ı Öldüren İki Kişiye 35 Yıl Hapis Cezası

Ugandalı Atletin Trajik Ölümü

Kenya'da, Ugandalı atlet Benjamin Kiplagat'ı bıçaklayarak öldüren iki kişi, mahkeme tarafından 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, geniş yankı uyandırdı ve adalet süreci dikkatle takip edildi.

Mahkemeden Karar Çıktı

34 yaşındaki Kiplagat'ın ölümüne ilişkin davada, Peter Ushuru Khalumi ve David Ekai Lokere tasarlayarak öldürme suçundan yargılandı. Yargıç Reuben Nyakundi, kapalı devre kamera görüntülerinin iki sanığın Kiplagat'ı takip ettiğini ve ardından saldırdığını gösterdiğini belirtti.

Kiplagat'ın Ölümünün Ayrıntıları

Kiplagat, 2023 yılı sonunda Kenya’nın Eldoret kasabası yakınlarında bir araçta ölü halde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede, Kiplagat'ın göğsünde ve boynunda birden fazla bıçak yarası olduğu tespit edildi.

Uluslararası Kariyeri

Kiplagat, Uganda'yı uluslararası alanda 3 bin metre engelli yarışlarında temsil eden bir atlet olarak tanınmaktaydı. Olimpiyat Oyunları ve dünya şampiyonalarında ülkesini başarıyla temsil etmesi, spor dünyasında önemli bir yere sahip olmasını sağlamıştı.