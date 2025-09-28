UID Tiflis'te 4. Satranç Turnuvası'nı Düzenledi

UID Gürcistan Gençlik Kolu, Tiflis'te 4. Satranç Turnuvası'nı tamamladı; Ramaz Endeladze birinci oldu, 30 katılımcıya mansiyon ödülü verildi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 19:09
Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 4. Satranç Turnuvası'nı düzenledi. UID Tiflis Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre organizasyon, UID Gürcistan Gençlik Kolu öncülüğünde gerçekleştirildi.

Final Törenine Üst Düzey Katılım

Turnuvanın final törenine UID Gürcistan Başkanı Yusuf Taşkıran, Doğu Gürcistan Müftüsü Etibar Eminov, TİKA Koordinatör Yardımcısı Muhammed Emre Ezber ile UID Gürcistan yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Finalde konuşan UID Gürcistan Gençlik Kolu yetkilileri, organizasyonun başarılı şekilde tamamlanmasında emeği geçen tüm destekçilere teşekkür ederek, gençlerin satranç aracılığıyla hem zihinsel gelişimlerine hem de dostluk bağlarına katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Dereceler ve Ödüller

Turnuvada Ramaz Endeladze birinci, Erekle Tabatadze ikinci ve Luka Khvedelidze üçüncü oldu. İlk beşe giren yarışmacılara özel hediyeler verildi; finale kalan 30 katılımcıya ise mansiyon ödülleri takdim edildi.

