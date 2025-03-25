Ukrayna, ABD ile Görüşmeler Sırasında Rusya’nın Enerji Altyapısına Saldırdı

Rusya, Ukrayna’nın ABD ile yürütülen görüşmeler sırasında enerji altyapısına saldırdığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 15:16
Ukrayna, ABD ile Görüşmeler Sırasında Rusya’nın Enerji Altyapısına Saldırdı

Ukrayna’nın Saldırısı Riyad’da Görüşmeleri Gölgeleyecek Mi?

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ile Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen görüşmeler sırasında Ukrayna’nın Rusya’daki enerji altyapısına yönelik bir saldırı düzenlediğini açıkladı.

Krasnodar Bölgesindeki Saldırı Detayları

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Krasnodar’daki elektrik altyapısına insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Bu saldırı sonucunda bölgede ciddi elektrik kesintileri yaşandığı ifade edildi.

Luhansk Bölgesi’ne İHA Saldırısı

Ayrıca, Luhansk bölgesinde bir doğal gaz dağıtım istasyonuna yine İHA ile saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı. Bu durum, Rusya’nın enerji altyapısına yönelik tehditlerin arttığını gözler önüne seriyor.

Suudi Arabistan’daki Görüşmelerin Arka Planı

Söz konusu saldırılar, ABD ile Rusya arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yürütülen görüşmeler esnasında gerçekleşti. Bu tür eylemlerin, iki ülke arasındaki ilişkileri zorlaştırma potansiyeli taşıdığı vurgulanıyor.

Tarihsel Bağlantılar ve Anlaşmalar

Rusya Savunma Bakanlığı, bir gün önce de enerji altyapısına yönelik çeşitli saldırılar yapıldığını bildirmişti. ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 18 Mart’ta gerçekleştirdiği görüşme sonrasında, taraflar enerjideki saldırıları 30 gün süreyle durdurma kararı almıştı.

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