Ukrayna, ABD ile Nadir Toprak Elementleri Yatırım Anlaşmasını Onayladı

Ukrayna Hükümeti, ABD ile Yatırım Anlaşmasını Onayladı

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, Bakanlar Kurulu'nun ABD ile nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşma taslağını onayladığını duyurdu.

Şmigal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu anlaşma taslağının Ukrayna ile ABD arasında imzalanacak olan bir yatırım ve kalkınma fonunu içerdiğini belirtti.

Başbakan, anlaşmanın artık 500 milyar dolarlık borç gibi maddeler içermediğini ifade ederek, "Ukrayna'nın her 1 dolarlık yeni yardım için 2 dolar vermesi gerektiği yönünde haksız bir madde yok." açıklamasında bulundu.

Anlaşma Taslağının Temel Unsurları

Onaylanan anlaşma taslağına dair önemli bilgiler paylaşan Şmigal, şunları belirtti:

Yeniden Yapılanma Yatırım Fonu: Ukrayna ve ABD, her iki ülkenin hükümetlerinin ortak mülkiyetinde olacak bir yatırım fonu kuracak.

Ukrayna ve ABD, her iki ülkenin hükümetlerinin ortak mülkiyetinde olacak bir yatırım fonu kuracak. Kaynak Mülkiyeti: Ukrayna'nın yeraltı ve doğal kaynakları Ukrayna'ya ait kalacak ve ABD'nin veya başka birinin mülkiyetine geçmeyecek.

Ukrayna'nın yeraltı ve doğal kaynakları Ukrayna'ya ait kalacak ve ABD'nin veya başka birinin mülkiyetine geçmeyecek. Gelecek Gelirlerin Yüzde 50'si: Ukrayna, doğal kaynak varlıklarından elde edeceği gelirlerin yüzde 50'sini fona aktaracak.

Ukrayna, doğal kaynak varlıklarından elde edeceği gelirlerin yüzde 50'sini fona aktaracak. ABD'nin Fon Katkıları: ABD, Ukrayna'nın yeniden inşası için kritik önemdeki fonlar ve varlıklar fona katkıda bulunacak.

ABD, Ukrayna'nın yeniden inşası için kritik önemdeki fonlar ve varlıklar fona katkıda bulunacak. Gelir Kullanımı: Fon tarafından elde edilen gelirler yalnızca Ukrayna'nın yeniden inşası projelerine yatırılacak.

Fon tarafından elde edilen gelirler yalnızca Ukrayna'nın yeniden inşası projelerine yatırılacak. Avrupa Entegrasyonu: Anlaşma, Avrupa entegrasyonu sürecindeki yükümlülükleri dikkate alacak.

Bu anlaşma, Ukrayna'nın yeniden inşası adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor ve gelecekteki projelerin finansmanında önemli bir rol oynayacağı öngörülüyor.