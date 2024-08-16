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Ukrayna Askeri İlerleyişini Duyurdu: Kursk Bölgesinde Çatışmalar Devam Ediyor

Ukrayna, Kursk bölgesinde 1-3 kilometre ilerleme kaydettiğini açıkladı. Çatışmalar sürerken esir takası hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 20:50
Ukrayna Askeri İlerleyişini Duyurdu: Kursk Bölgesinde Çatışmalar Devam Ediyor

Ukrayna, Kursk Bölgesinde İlerleme Kaydetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, bu sabah bir basın toplantısında, Rusya'nın Kursk bölgesinde gün içinde 1 ila 3 kilometre arasında bir ilerleme kaydettiklerini bildirdi.

Video Konferans ile Bilgilendirme

Sırskiy, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği video konferansta, cephe hattındaki son durumu ve Kursk bölgesindeki askeri faaliyetlere dair detayları paylaştı.

Sırskiy, "Saldırı grubundaki birliklerimiz, düşman hatlarına doğru çeşitli noktalarda 1 ila 3 kilometre ilerleme sağladı. Genel olarak, tüm cephe hattında çatışmalar devam etmekte ve durum kontrol altındadır," şeklinde konuştu.

Çatışmaların Devamı ve Esir Politikası

Kursk’un Suca ilçesinde Malaya Loknya köyü yakınlarında süren çatışmalara dikkat çeken Sırskiy, "Umarım burada çok sayıda esir alabileceğiz. Esir takas fonumuzu artırmaya devam ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Kursk'ta Yeni Askeri Komutanlık Merkezi

Ayrıca, Tümgeneral Eduard Moskalev’in dünkü konuşmasında, Kursk bölgesinde yeni kurulan askeri komutanlık merkezinin başkanlığına atandığını belirtti. Sırskiy, "Her şey hazır durumda. Lojistik sistemimiz sorunsuz bir biçimde işliyor," bilgisini verdi.

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