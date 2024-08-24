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Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde Duygu Dolu Anma Etkinlikleri

Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü'nde yapılan etkinliklerde, savaşta hayatını kaybedenler anıldı ve uluslararası destek mesajları verildi.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 14:58
Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde Duygu Dolu Anma Etkinlikleri

Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü Kutlamaları

Ukrayna'nın başkenti Kiev, 24 Ağustos Bağımsızlık Günü vesilesiyle duygu dolu anma etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Törenlerde ülkenin bağımsızlığı ve savaşta yaşamını yitiren kahramanlar anıldı.

Devlet Başkanı Zelenskiy Anma Etkinliklerinde

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, eşi Olena Zelenska ile birlikte Mihaylov Meydanı'na giderek Anı Duvarı'nda saygı duruşunda bulundu. Çift, ardından Ayasofya Katedrali'nde düzenlenen bir ayine katıldı.

Uluslararası Destek ve Tanıtım

Zelenskiy, Bağımsızlık Günü programında Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda ve Litvanya Başbakanı İngrida Simonyte ile bir araya geldi. Konuşmasında, yeni geliştirilen Ukrayna füze-İHA 'Palyanitsia'nın ilk muharebe kullanımını başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Zelenskiy, “Düşman vuruldu,” diyerek yeni silahların ülkenin savunmasındaki önemine vurgu yaptı.

Polonya ve Litvanya'nın Destek Mesajları

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesine olan desteklerini devam ettireceklerini ifade etti: “Kahramanca mücadele eden ülkenizi desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Litvanya Başbakanı Simonyte ise, Ukrayna'nın savaşı kazanacağından emin olduğunu belirtti: “Zaferi, Ukrayna'nın Kırımı'nda ve özgür Mariupol'da kutlayacağımıza inanıyorum,” dedi.

Simonyte, Ukrayna için zaferi yaklaştırmak adına her türlü çabayı göstereceklerinin altını çizdi.

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