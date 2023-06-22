Ukrayna Başbakanı Türkiye'nin arabuluculuk çabalarını takdir etti

Londra

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin arabuluculuk çabalarını takdir ederek, 'Türkiye'nin desteklediği Karadeniz Tahıl Girişimi'ne minnettarız ve bu girişim hepimizi, tüm dünyayı Orta Doğu ülkelerini, Afrika ülkelerini ve Avrupa ülkelerini Ukrayna'dan çok ihtiyaç duyulan tahıla ulaştırdı.' dedi.

Şmıgal, Karadeniz Tahıl Girişimi’ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, 'Türkiye'nin desteklediği Karadeniz Tahıl Girişimi'ne minnettarız ve bu girişim hepimizi, tüm dünyayı Orta Doğu ülkelerini, Afrika ülkelerini ve Avrupa ülkelerini Ukrayna'dan çok ihtiyaç duyulan tahıla ulaştırdı.' ifadesini kullandı.