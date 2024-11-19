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Ukrayna Büyükelçiliği, Savaşın 1000. Gününde Anma Töreni Düzenledi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1000. günü dolayısıyla anma töreni gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 13:38
Ukrayna Büyükelçiliği, Savaşın 1000. Gününde Anma Töreni Düzenledi

Ukrayna Büyükelçiliği Anma Töreni Gerçekleştirdi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1000. günü kapsamında anlamlı bir anma töreni düzenledi. Tören, önemli diplomatik katılımlarla gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve İlk Konuşmalar

Törene Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Olexandr Mischenko katıldı. Elçilikte düzenlenen anma etkinliği, Ukrayna milli marşı ile saygı duruşu ile başladı.

Mischenko'nun Açıklamaları

Konuşma yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mischenko, yeni görevinde Türkiye'yi ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, Rusya'nın 1000 gün önce Ukrayna'ya karşı harekete geçtiğini hatırlattı. Mischenko, Ukrayna halkının kararlılığı ve uluslararası desteğin Rusya'nın planlarını engellediğini ifade etti.

Ossowski'nin Duyguları

Büyükelçi Ossowski, etkinlikte yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Savaşın dünya için sürekli bir tehdit olduğunun altını çizen Ossowski, bu yılın, Ukrayna'nın üçüncü kışına girdiğini ve Rusya'nın bu durumu zor hale getirmeye çalıştığını ifade etti.

Destek ve Umut Mesajı

Büyükelçi Bodnar, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mischenko'yu ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Katılımcılara, Ukrayna'ya verdikleri destek için teşekkür eden Bodnar, bu desteğin aynı zamanda özgürlük, demokrasi ve barışa olan inançlarını pekiştirdiğini belirtti.

Poster Sergisi Ziyareti

Törende konuşmaların ardından, davetliler, Pictoric İllüstratörler Kulübü üyeleri tarafından düzenlenen "Ukrayna’yı destekleyin" sergisini ziyaret etti. Bu sergi, Ukrayna'nın kültürel zenginliğini ve halkının dayanışmasını gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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