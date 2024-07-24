Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ukrayna, Çin'den Güvenlikte Yapıcı Rol Bekliyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı, Çin'in küresel güvenlikteki rolünü vurgulayarak tehditlere birlikte karşı çıkılması gerektiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:26
Ukrayna, Çin'den Güvenlikte Yapıcı Rol Bekliyor

Ukrayna, Çin'in Güvenlikteki Rolüne Umut Bağladı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Çin'in bölgesel ve küresel güvenliğin sağlanmasında yapıcı bir role sahip olmasını beklediğini dile getirdi.

Kuleba'nın Ziyareti ve Beklentileri

Kuleba, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin daveti üzerine gerçekleştirdiği Çin ziyaretinin öncesinde South China Morning Post ile bir röportaj yaptı. Burada Çin'in, güvenlik dengelerinin korunmasında önemli bir aktör olabileceğini vurguladı.

Rusya-Kuzey Kore Anlaşması Üzerine Değerlendirme

Kuleba, Rusya ve Kuzey Kore arasında imzalanan 'kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması'na dikkat çekerek, bu durumun bölgenin güvenlik dengelerini tehdit edebileceğini ifade etti. Ayrıca, Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna'da kullanılmak üzere büyük miktarda askeri malzeme teslim ettiğine dair iddialarda bulundu.

Tehditlere Birlikte Karşı Koyma Çağrısı

Kuleba, "Bu tehditlere karşı birlikte durmalı ve bunları küresel bir sorun olarak ele almalıyız," diyerek Çin ile iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Paralı Asker İddiaları

Kuleba, Rusya'nın diğer ülkelerden paralı asker topladığına ve bu kişilerin Rus ordusu için aldatılarak savaşa gönderildiğine dair açıklamalarda bulundu.

Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye yaptığı resmi ziyareti hatırlatarak, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin derinleştiğine dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

KPSS şartı yok! O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını az önce duyurdu

Belediyeden satılık dükkanlar! O şehirde yaşayanlara müjde...

O illerde yaşayanlara milli piyango çıktı! Faizsiz kredi sadece onlara özel!

TÜRASAŞ üç bölgede işçi alacak işte başvuru koşulları ve tarihler!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Sıfır otomobil 450 bin TL'ye düştü! Bu fiyat bayilere koşturur

Belediyeden satılık dükkanlar! O şehirde yaşayanlara müjde...

Babadan dededen miras kalanlar dikkat! Miras paylaşımında yeni sistem!

KPSS şartı yok! O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını az önce duyurdu

Esnaf için özel faizsiz kredi: 20.000 TL'ye kadar destek

Bakanlıklar, 120 bin en az ilkokul mezunu temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapacak! Hemen İŞKUR'dan başvurun

Okullarda 4 gün eğitim 3 gün tatil modeli! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat!

ŞOK indirimlerinde 27 Temmuz detayı! Kargo ile gönderilecek ürünlere dikkat

TÜRASAŞ üç bölgede işçi alacak işte başvuru koşulları ve tarihler!

Uçakla seyahat edeceklere bedava oldu! 81 ilde ücretsiz hizmet

26 temmuz cuma burç yorumları: Aşk, iş ve sosyal yaşamda sizi neler bekliyor?

O illerde yaşayanlara milli piyango çıktı! Faizsiz kredi sadece onlara özel!