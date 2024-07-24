Ukrayna, Çin'den Güvenlikte Yapıcı Rol Bekliyor

Ukrayna, Çin'in Güvenlikteki Rolüne Umut Bağladı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Çin'in bölgesel ve küresel güvenliğin sağlanmasında yapıcı bir role sahip olmasını beklediğini dile getirdi.

Kuleba'nın Ziyareti ve Beklentileri

Kuleba, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin daveti üzerine gerçekleştirdiği Çin ziyaretinin öncesinde South China Morning Post ile bir röportaj yaptı. Burada Çin'in, güvenlik dengelerinin korunmasında önemli bir aktör olabileceğini vurguladı.

Rusya-Kuzey Kore Anlaşması Üzerine Değerlendirme

Kuleba, Rusya ve Kuzey Kore arasında imzalanan 'kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması'na dikkat çekerek, bu durumun bölgenin güvenlik dengelerini tehdit edebileceğini ifade etti. Ayrıca, Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna'da kullanılmak üzere büyük miktarda askeri malzeme teslim ettiğine dair iddialarda bulundu.

Tehditlere Birlikte Karşı Koyma Çağrısı

Kuleba, "Bu tehditlere karşı birlikte durmalı ve bunları küresel bir sorun olarak ele almalıyız," diyerek Çin ile iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Paralı Asker İddiaları

Kuleba, Rusya'nın diğer ülkelerden paralı asker topladığına ve bu kişilerin Rus ordusu için aldatılarak savaşa gönderildiğine dair açıklamalarda bulundu.

Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye yaptığı resmi ziyareti hatırlatarak, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin derinleştiğine dikkat çekti.