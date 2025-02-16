Ukrayna, Çin'in Barış Sürecindeki Rolünü Vurguladı

Ukrayna, Çin'den Barış İçin Kritik Rol Bekliyor

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı bir barış sağlanabilmesi için Çin'in kritik rol oynamasını beklediklerini ifade etti.

Münih Güvenlik Konferansı'nda Görüşmeler

Yermak, X platformunda yaptığı açıklamada, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Almanya'da düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) sırasında gerçekleştirdikleri görüşmeyi değerlendirdi. Ukrayna'nın adil, kapsamlı ve sürdürülebilir barışa yönelik vizyonunu, Çinli Bakan ile paylaştığını belirtti.

Yermak, "Küresel oyuncu olarak Çin'in, barışa ulaşılması için kritik bir rol oynaması gerekiyor." dedi. Çok yönlü barış müzakereleri için tüm tarafların katılımının önemli olduğunu vurguladı.

Vang Yi'nin Vurguları

Yermak ayrıca, Bakan Vang'ın Ukrayna'nın "herhangi bir müzakerenin tarafı olması gerektiği" ve Avrupa'nın katılımının "zaruri" olduğunu belirttiğini aktardı. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Vang, Çin'in Ukrayna krizinde sürekli olarak barış müzakerelerini teşvik etmeyi amaçladığını ve krizin siyasi çözümü için yapıcı bir rol oynamayı sürdüreceğini ifade etti.

Barışın Dostları İnisiyatifi

Çin'in Küresel Güney ülkeleriyle birlikte, Ukrayna krizinin çözümü için "Barışın Dostları" inisiyatifini öne çıkardığını hatırlatan Vang, tüm tarafların kabul edebileceği adil, kalıcı ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına yönelik tüm çabaları desteklediklerini sözlerine ekledi.