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Ukrayna, Çin ve Brezilya'nın Barış Girişimlerine Şüpheyle Bakıyor

Ukrayna, Çin ve Brezilya'nın barış önerilerini, toprak iadeleri vadedilmediği için sorguluyor. Zelenskiy, barışın mümkün olmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 18:58
Ukrayna, Çin ve Brezilya'nın Barış Girişimlerine Şüpheyle Bakıyor

Ukrayna, Çin ve Brezilya'nın Barış Girişimlerine Şüpheyle Bakıyor

Ukrayna, Çin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla Brezilya ile birlikte ortaya koyduğu barış önerilerini sorgulamaya aldı. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bu önerilerin Ukrayna'nın işgal edilen topraklarını iade etmediği için şüpheli olduğunu açıkladı.

Barışın Ön koşulları

Zelenskiy, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, işgal altındaki toprakların iadesi olmadan bir barışın söz konusu olamayacağını vurguladı. "Ukrayna'nın zararı pahasına güç kazanamayacağını herkes anlamalı," diyen Zelenskiy, dünya genelinde bu tür sömürge savaşlarına son verilmesi gerektiğini belirtti.

Çin ve Brezilya'nın Yarınki Konferansı

Zelenskiy'nin açıklamaları, Çin ve Brezilya'nın yarın düzenleyeceği BM çerçevesindeki Ukrayna krizine dair konferansa yönelik bir güvensizlik oyu olarak değerlendiriliyor. "Küresel Güney" diye adlandırılan 20 gelişmekte olan ülkenin katılacağı toplantıya ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri davet edilmeyecek.

Çin ve Rusya İlişkileri

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcında Çin ile ABD arasındaki rekabetin artması, iki ülkenin (Moskova ve Pekin) daha da yakınlaşmasına neden olmuş durumda. Çin, savaşın patlak vermeden hemen önce Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerde iki ülke arasındaki dostluğun sınırsız olduğunu vurgulamıştı.

Öte yandan, savaşın ardından yaşanan yaptırımlarla birlikte Çin, Rusya ile ticaret hacmini artırarak enerji alanında kazanç sağladı. Ancak, ABD ve Avrupa, Çin'i Rusya'ya silah desteği vermemesi konusunda uyararak bazı Çinli şirketlere yaptırımlar uyguladı.

Ateşkes Önerileri

Çin, savaşın birinci yıl dönümünde krizin siyasi çözümüne dair 12 maddelik bir plan sundu. Ancak, bu ateşkes önerisi, savaşı resmen dondurmak olarak algılandığı için Ukrayna tarafından kabul görmedi. Kiev yönetimi, bu tür bir barışın sadece çatışmanın durdurulması anlamına geleceğini ifade etti.

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