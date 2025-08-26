Ukrayna'da 18-22 Yaş Erkeklerin Yurt Dışı Çıkışı Serbest Bırakıldı

Ukrayna'da 18-22 yaş erkeklerin yurt dışına çıkışı serbest

Başbakan Sviridenko güncellemeyi açıkladı

Ukrayna Başbakanı Yuliya Sviridenko, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından getirilen yurt dışı çıkış yasağının 18-22 yaşlarındaki erkekler için kaldırıldığını duyurdu.

Ukrinform'un aktardığı bilgiye göre, Sviridenko Telegram hesabından paylaştığı açıklamada, sınır uygulamalarında yapılan güncellemeye ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.

Paylaşımda, 18 ila 22 yaşındaki Ukraynalı erkeklerin sınırı serbestçe geçebileceği belirtildi. Sviridenko ayrıca, aynı kuralın çeşitli sebeplerle yurt dışında bulunan Ukrayna vatandaşları için de geçerli olacağını vurguladı.

"Ukraynalıların ana vatanlarıyla güçlü bağlarını korumalarını istiyoruz."

Hatırlatmak gerekirse, söz konusu yaş grubundaki erkeklerin yurt dışına çıkışı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından 2022'de ilan edilen sıkıyönetim ve genel seferberlik kapsamında yasaklanmıştı.