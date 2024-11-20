Ukrayna'da Anket: Yüzde 52 Savaşın Mücadele ile Sona Ermesini İstiyor

Ukrayna'daki Savaş Yönelimi Değişiyor

Yapılan son anketler, Ukrayna halkının savaş konusundaki görüşlerinin önemli ölçüde değiştiğini gösteriyor. Gallup araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen ankette, katılımcıların yüzde 52'si, Rusya ile olan savaşın müzakere ederek "ivedilikle" sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.

Önceki Anketlerle Karşılaştırma

Savaşın devamına olan destek, 2022 yılında yapılan bir ankette yaklaşık yüzde 73 iken, bu oran 2023'te yüzde 63'e gerilemişti. Ancak, 2023 yılı Ağustos ve Ekim aylarında yapılan anket sonuçları, halkın daha fazla müzakerelere yöneldiğini ortaya koydu.

Zafer ve Müzakere İlişkisi

Ankete katılanların yüzde 38'i, Ukrayna'nın "zafer elde edene kadar" savaşı sürdürmesi gerektiğine inanırken, bu görüş doğuda yüzde 27'lere düştü. Ayrıca, barış karşılığında toprak devrine açık olanların sayısı da dikkat çekici.

Toprak İle İlgili Görüşler

2022 ve 2023'te savaşa devam etmeyi destekleyenlerin büyük çoğunluğu, zaferin "Kırım da dahil olmak üzere, 2014'ten bu yana kaybedilen tüm toprakları geri almak" olarak tanımlarken, bu oran bu yıl yüzde 81'e geriledi.

Uluslararası Destek Talebi

Son olarak, hızlı bir şekilde müzakere ile savaşın sona ermesini isteyen katılımcılar, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık gibi ülkelerin bu süreçte rol almasını desteklemekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.