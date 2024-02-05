Ukrayna'da 'Demir General' krizi devam ediyor

Devlet Başkanı Zelenski, Genelkurmay Başkanı Valeri Zalujni'nin koltuğunun sallandığı iddialarına ilginç bir yanıt verdi. Zalujni, Ukrayna'da 'Demir General' lakabıyla tanınıyor. Zelenski, Zalujni'nin görevine devam edeceğini söyledi.

GENELKURMAY İLEDEVLET LİDERİ ARASINDA GERİLİM

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Genelkurmay Başkanı Valeri Zalujni'den istifa etmesini talep etti ancak 'Demir General' lakaplı Zalujni bu isteği reddetti. Guardian gazetesinin haberine göre, iki lider arasında yaklaşık iki yıldır süren Rus saldırısıyla ilgili görüş ayrılıkları var. Zelenski, Zalujni'nin açıklamalarına tepkili ve Ukrayna'nın karşı hamlesinin başarısız olmasından dolayı Zalujni'yi sorumlu tutuyor. Zalujni'nin halk arasında Zelenski'den daha popüler olması da Zelenski'nin hoşuna gitmiyor.

Zelenski, Pazar günü yaptığı bir röportajda, Genelkurmay Başkanı'nı görevden almak istediği iddialarını da ele aldı. Planının sadece bir kişiyi değiştirmekle kalmayacağını, birliklerde radikal bir reform yapacağını ve bunun Rus saldırısına karşı koyma çabalarına katkı sağlayacağını belirtti: "Bu Ukrayna'yı yönetecek insanlarla ilgili bir mesele. Sıfırlama gerekli. Sadece ordudan değil , devlet yönetiminde de değişiklikten bahsediyorum." Zelenski, İtalyan devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, savaşı kazanmak için herkesin aynı hedefe odaklanması gerektiğini söyledi ve "Cesaretimiz kırılmamalı, doğru ve pozitif enerjiye sahip olmalıyız, olumsuzluklar evde bırakılmalı" diye ekledi.

Ukrayna'nın geçen yıl gerçekleştirdiği 'karşı hamlenin' az sayıda başarı sağlaması hem ülke içinde hem de Batılı ortaklar arasında üzüntüye yol açmıştı. Zalujni, geçen Kasım'da Economist'te yayımlanan bir yazısında savaşın yıpratıcı bir aşamaya girdiğini belirtmiş bu da Zelenski'nin hoşnutsuzluğuna neden olmuştu.

Rus güçlerinin Kiev'e doğru ilerleyişini durduran, güneyde ve kuzeydoğuda kaybedilen bölgeleri geri alan başarılı operasyonların lideri olan Zalujni, Ukraynalıların beğenisini topladı. Zalujni'nin istifaya zorlandığı iddiaları sosyal medyada protestolara yol açarken, Kiev yönetimi başkomutanın yeni görevi ya da yerine kimin getirileceğine dair bir bilgi vermedi. Ayrıca sivil ve askeri yönetim arasındaki gerginliğin, emir komuta zincirindeki güveni bozduğu ve cephedeki askerlerin motivasyonunu düşürdüğü ifade ediliyor.