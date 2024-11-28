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Ukrayna'da Enerji Tesislerine Yoğun Rus Saldırıları

Ukrayna Enerji Bakanı, ülke çapında enerji altyapısına yönelik Rus kuvvetlerinden yoğun saldırılar olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 09:54
Ukrayna'da Enerji Tesislerine Yoğun Rus Saldırıları

Ukrayna'da Enerji Tesislerine Yoğun Rus Saldırıları

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, Rus ordusunun ülke genelindeki enerji altyapısına yönelik yoğun saldırılar başlattığını duyurdu. Yapılan saldırılar sonucu elektrik kesintilerinin meydana geldiğini bildiren Galuşçenko, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Elektrik Kesintileri ve Saldırılar

Bakan Galuşçenko, enerji altyapısına yönelik düşmanın büyük saldırıları sebebiyle Ukrayna'nın her yerinde enerji tesislerine saldırılar gerçekleştiğini belirtti.

Ukrraine elektrik iletim sistemi operatörü Ukrenergo, ülkede acil elektrik kesintisinin uygulanmasına karar verdi. Galuşçenko, saldırılar ve kesintilere ilişkin detayların, güvenlik durumu izin verdiğinde açıklanacağını ifade etti.

Füze Saldırıları ve Güvenlik Uyarısı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri’nin resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun başta Kiev olmak üzere birçok bölgeye füzeler fırlattığı bildirildi. Devam eden bu yoğun füze saldırıları karşısında vatandaşlara sığınaklarda kalmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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