Ukrayna'da füze saldırısında 30 kişi hayatını kaybetti

Rusya ordusu tarafından Ukrayna'ya yönelik düzenlenen saldırıda yaklaşık 30 kişi hayatını kaybetti. Kharkiv'de bulunan bir otel başta olmak üzere çok katlı binalar, dükkanlar ve sivil araçlar zarar gördü ve yangınlar çıktı.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Birçok kişi hayatını kaybederken, saldırıda yaralanan sivillerin olduğu belirtildi. Yaklaşık 10 sivil vatandaşın saldırıda ağır ya da hafif yaralandığı ve hastanelere kaldırıldığı ifade ediliyor. Saldırının ardından polis ekipleri güvenlik önlemlerini arttırırken, itfaiye ekipleri de arama-kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.