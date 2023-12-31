Ukrayna'da füze saldırısında 30 kişi hayatını kaybetti

Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucunda, yaklaşık olarak 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıya dair tüm detaylar açıklanarak olayın geniş bir şekilde kamuoyuna yansıtıldı.

Ukrayna'da füze saldırısında 30 kişi hayatını kaybetti
Yayın Tarihi:

Rusya ordusu tarafından Ukrayna'ya yönelik düzenlenen saldırıda yaklaşık 30 kişi hayatını kaybetti. Kharkiv'de bulunan bir otel başta olmak üzere çok katlı binalar, dükkanlar ve sivil araçlar zarar gördü ve yangınlar çıktı. 

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Birçok kişi hayatını kaybederken, saldırıda yaralanan sivillerin olduğu belirtildi. Yaklaşık 10 sivil vatandaşın saldırıda ağır ya da hafif yaralandığı ve hastanelere kaldırıldığı ifade ediliyor. Saldırının ardından polis ekipleri güvenlik önlemlerini arttırırken, itfaiye ekipleri de arama-kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Öne Çıkanlar
Sosyal yardımlar geri döndü! 12 ay boyunca 5.651 TL'lik hane başı yardım yapılacak: İşte şartlar Sosyal yardımlar geri döndü! 12 ay boyunca 5.651 TL'lik hane başı yardım yapılacak: İşte şartlar
Kazaklarınızı ilk günkü gibi yapan pratik tüyo! Tüylenmiş kazakları resmen tıraş ediyor! Kazaklarınızı ilk günkü gibi yapan pratik tüyo! Tüylenmiş kazakları resmen tıraş ediyor!
1 Ocak 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları: 2024 Yılının İlk Günü Burçları Neler Bekliyor? 1 Ocak 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları: 2024 Yılının İlk Günü Burçları Neler Bekliyor?
Çok Okunanlar
5,2 şiddetinde korkutan deprem! Birçok kentte hissedildi 5,2 şiddetinde korkutan deprem! Birçok kentte hissedildi e-Devlet'ten başvurmak için son günleriniz! Kaydı olmayanın hakkı elden gidecek e-Devlet'ten başvurmak için son günleriniz! Kaydı olmayanın hakkı elden gidecek Mehmet Şimşek duyurdu: Döviz girişini uçuracak yeni düzenleme Mehmet Şimşek duyurdu: Döviz girişini uçuracak yeni düzenleme Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olan 3 terörist öldürüldü Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olan 3 terörist öldürüldü MSB Bakanı Yaşar Güler'den yeni yıl mesajı! MSB Bakanı Yaşar Güler'den yeni yıl mesajı! İsrail’in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda en az 25 Filistinli hayatını kaybetti İsrail’in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda en az 25 Filistinli hayatını kaybetti