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Ukrayna'da Hava Saldırısı Alarmı: Rus Bombardıman Uçakları Havalandı

Ukrayna genelinde Rus bombardıman uçaklarının uçuşları nedeniyle sirenler çalmaya başladı, vatandaşlar sığınaklara yönlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 09:08
Ukrayna'da Hava Saldırısı Alarmı: Rus Bombardıman Uçakları Havalandı

Hava Saldırısına Karşı Uyarılar Artıyor

Rusya'ya ait Tu-95 tipi bombardıman uçaklarının havalanması ile birlikte Ukrayna genelinde hava saldırısı uyarı sirenleri çalmaya başladı. Bu durum, potansiyel bir füze saldırısına karşı hazırlıkları artırdı.

Resmi Açıklama ve Uyarılar

Kiev Şehri Askeri İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Tu-95 bombardıman uçaklarının seyir füzeleri fırlatabileceği tehdidi nedeniyle alarm durumunun sürdüğü belirtildi. Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde, özellikle Harkiv, Mikolayıv, Dnipro ve Vinnitsa gibi şehirlerde, vatandaşların sığınaklara inmesi yönünde çağrılar yapıldı.

Yerel Yönetimlerden Bilgilendirme

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, sosyal medya hesapları üzerinden yayımladığı mesajda, Rus ordusunun Harkiv'e yönelik bir saldırı düzenlediğini duyurdu. Ayrıca, ülkedeki diğer bölgelerden gelen bilgilere göre bazı yerlerde patlama sesleri duyulmakta.

Ukrayna basını da tarafsız kaynaklardan elde edilen bilgilere dayanarak, bazı bölgelerde patlama seslerinin geldiğini aktarıyor.

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