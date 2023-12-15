Ukrayna'da mahkemede bombalı saldırı: 2 ölü 7 yaralı var

Son dakika: Ukrayna'da mahkemede bomba patladı. Patlamanın etkisi ile 2 kişinin öldüğü 7 kişinin de yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Ukrayna'da mahkemede bombalı saldırı: 2 ölü 7 yaralı var
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Ukrayna'da bir mahkeme salonunda oğlunun cinayet davası görülürken iki el bombası fırlatan bir kişi, kendisiyle birlikte iki kişiyi daha öldürdü, yedi kişiyi de yaraladı. Olay, Dnepropetrovsk ilinin Nikopol ilçesindeki bir mahkemede meydana geldi. El bombalarını patlatan kişi, oğlunun ölümüyle ilgili davada sanık olanlara saldırdı. Patlamada, üç sanık, üç mahkeme personeli ve bir sivil yaralandı.

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