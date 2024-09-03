Ukrayna'da Poltava Saldırısı: Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

Ukrayna'da Poltava Saldırısı Bilançosu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Poltava kentine gerçekleştirdiği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e, yaralı sayısının ise 271'e ulaştığını duyurdu.

Gelişmeler ve Aramalar

Zelenskiy, Telegram üzerinden yaptığı görüntülü açıklamada, Poltava'ya yönelik hava saldırısının ardından arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve enkaza ulaşılması için molozların kaldırıldığını belirtti. Saldırı sonucunda iki balistik füzenin kullanıldığı ifade edildi.

Saldırının Etkileri

Saldırı sonucu bir eğitim kurumunun kısmen yıkıldığını ve yanındaki hastanenin hasar gördüğünü aktaran Zelenskiy, olayın aydınlatılması için incelemelerin yapıldığını ve resmi soruşturmaların başlatıldığını da duyurdu.