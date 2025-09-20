Ukrayna’da Rus Hava Saldırısı: 3 Ölü, 26 Yaralı

Rus ordusunun düzenlediği gece saldırılarında, Ukrayna’nın farklı bölgelerindeki sivil altyapı hedef alındı. Yetkililer en az 3 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırı detayları

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram paylaşımında Rusların bu gece ülkenin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Zelenskiy, Rus ordusunun balistik ve seyir tipi toplam 40 füze ile yaklaşık 580 insansız hava aracı fırlattığını kaydetti.

Zelenskiy sosyal medyada, "Ukrayna, tüm gece boyunca Rusya tarafından yoğun bir saldırı altında kaldı." ifadelerini kullandı. Saldırıların hedefleri arasında Dnipropetrovsk, Mikolayiv, Çernigiv, Zaporijya, Poltava, Odessa, Kiev, Sumi ve Harkiv bölgeleri yer aldı.

Dnipro’ya yönelik saldırı ve can kaybı

Dnipro kentinde yüksek katlı bir binaya misket başlıklı bir füzenin doğrudan isabet ettiği belirtildi. Bu saldırıda 3 kişinin öldüğü ve onlarca kişinin yaralandığı bildirildi. Zelenskiy, Rusya'ya yönelik uluslararası baskının arttırılması gerektiğini vurguladı.

Yerel yetkili açıklaması

Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak da Telegram'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın Dnipro'ya düzenlediği hava saldırısında 26 kişinin yaralandığını kaydetti.