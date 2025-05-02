DOLAR
38,56 -0,27%
EURO
43,68 -0,19%
ALTIN
4.006,24 -0,2%
BITCOIN
3.748.920,07 -0,8%

Ukrayna'da Rus İHA Saldırısı: 31 Yaralı

Rus ordusunun İHA saldırılarında 31 kişi yaralandı. Zaporijya ve Dnipropetrovsk bölgeleri hedef alındı.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 19:37
Ukrayna'da Rus İHA Saldırısı: 31 Yaralı

Ukrayna'da Rus İHA Saldırısı: 31 Yaralı

Ukrayna'nın Zaporijya kenti ve Dnipropetrovsk bölgesine düzenlenen Rus ordusunun insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırılarda toplamda 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov, sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, gece saatlerinde Zaporijya kentine yönelik bir İHA saldırısının düzenlendiğini açıkladı. Fedorov, bu saldırıda biri 13 yaşındaki çocuk olmak üzere 29 kişinin yaralandığını aktardı.

Ayrıca, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak da benzer bir açıklama yaparak, Rusya'nın bölgeye yönelik gerçekleştirdiği İHA saldırısında 2 kişinin yaralandığını duyurdu.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya kenti ve Dnipropetrovsk bölgesine insansız hava araçlarıyla...

Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya kenti ve Dnipropetrovsk bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya kenti ve Dnipropetrovsk bölgesine insansız hava araçlarıyla...

Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya kenti ve Dnipropetrovsk bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da İstinat Duvarından Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
2
Kosova'da İkinci Dünya Savaşı’ndan Kalma Bomba İmha Edildi
3
İstanbul'da Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu Gerçekleşti
4
Düzce'de Sağlık Alanında Yeni Yatırımların Temeli Atıldı
5
Interpol Tarafından Aranan Şüpheli Mersin'de Yakalandı
6
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Kırıkkale'yi Ziyaret Etti
7
Kastamonu'da Yem Maliyetlerini Düşüren Proje: Sorgum Sudan Otu Melezi

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!