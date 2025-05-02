Ukrayna'da Rus İHA Saldırısı: 31 Yaralı

Ukrayna'nın Zaporijya kenti ve Dnipropetrovsk bölgesine düzenlenen Rus ordusunun insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırılarda toplamda 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov, sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, gece saatlerinde Zaporijya kentine yönelik bir İHA saldırısının düzenlendiğini açıkladı. Fedorov, bu saldırıda biri 13 yaşındaki çocuk olmak üzere 29 kişinin yaralandığını aktardı.

Ayrıca, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak da benzer bir açıklama yaparak, Rusya'nın bölgeye yönelik gerçekleştirdiği İHA saldırısında 2 kişinin yaralandığını duyurdu.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya kenti ve Dnipropetrovsk bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya kenti ve Dnipropetrovsk bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 31 kişinin yaralandığı bildirildi.