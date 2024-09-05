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Ukrayna'da Rus İHA Saldırısında Yüksek Başarı Oranı

Ukrayna, Rus ordusunun fırlattığı 78 insansız hava aracından 60'ını etkisiz hale getirdi. Başkent Kiev'de hava saldırısı alarmı 9 saat sürdü.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 12:45
Ukrayna'da Rus İHA Saldırısında Yüksek Başarı Oranı

Ukrayna Hava Kuvvetleri Açıklama Yaptı

Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik olarak Rus ordusu, 78 adet "Şahed" tipi insansız hava aracı (İHA) ile saldırıda bulundu. Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, bu İHA'ların 60'ının imha edildiği belirtildi.

Gece ve Sabah Saatlerinde Gerçekleşen Hava Saldırıları

Telegram kanalından yapılan açıklamada, Rusya'nın gece ve sabaha karşı hava saldırıları gerçekleştirdiği açıklandı. İHA'lardan ikisinin Rusya'ya geri döndüğü, birinin Belarus'a doğru ilerlemeye devam ettiği, 15'inin ise kaybolduğu bildirildi. Yıkım veya can kaybı konusunda ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Balistik Füze Kullanımı da Söz Konusu

Ayrıca, Rus ordusunun saldırılarında "İskender-M" tipi balistik füzelerin de kullanıldığı kaydedildi.

Kiev'de Alarm Süreci

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, başkent Kiev'de gerçekleşen saldırının ardından 9 saat boyunca hava saldırısı alarmının çaldığını duyurdu. Popko, Kiev'de şu an için can kaybı veya hasar olmadığını ve başkenti tehdit eden bir hava riski bulunmadığını ifade etti.

Kliçko'dan Açıklamalar

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, hava saldırısı nedeniyle savunma sistemlerinin çalışmasıyla birlikte patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.

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