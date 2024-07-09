Ukrayna'da Rusya'nın füze saldırıları: Ölü sayısı 41'e yükseldi!

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rusya'nın Kiev, Kriviy Rig, Dnipro ve diğer bölgelere düzenlediği füze saldırılarının detaylarını paylaştı. Klimenko, Kiev'de 25 kişinin hayatını kaybettiğini, diğer bölgelerde ise 11 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Ayrıca, saldırılarda 166 kişinin yaralandığını ifade etti.

Zarar Gören Yerler

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus füzelerinin isabet ettiği "Ohmatdit Çocuk Hastanesi"nin zarar gördüğünü açıkladı. Aynı şekilde, Kiev'in Dnipro ilçesindeki sağlık merkezinin de saldırı sonucunda kısmen yıkıldığı bildirildi.

Zelenskiy'den Açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'e yoğun füze saldırısı düzenlediğini vurgulayarak, bu saldırıların sadece başkent Kiev'i değil, Dnipro, Kriviy Rig, Slovyansk ve Kramatorsk gibi şehirleri de hedef aldığını belirtti.