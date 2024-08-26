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Ukrayna'da Rusya'nın İHA Saldırısının İkinci Dalga Gelişmeleri

Ukrayna, Rusya'nın insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği ikinci dalga saldırısını duyurdu. Dışişleri Bakanı Kuleba ve Devlet Başkanı Zelenskiy tepkilerini gösterdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 14:54
Ukrayna'da Rusya'nın İHA Saldırısının İkinci Dalga Gelişmeleri

İkinci Dalga Saldırısı Başladı

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın insansız hava araçları (İHA) kullanarak Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik başlattığı saldırının ikinci dalgasının yapıldığını açıkladı. Açıklama, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin resmi Telegram kanalı üzerinden paylaşıldı ve İHA'ların Kiev, Çerkassi, Poltava ve Kirovograd yönlerinde tespit edildiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Kuleba'nın Tepkisi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, X sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşımda, Rusya'nın düzenlediği hava saldırısının sivilleri hedef aldığını belirtti. "Rusya, siviller için korkakça bir savaş yürütmeye devam ediyor; bu durumu savaş suçu olarak değerlendiriyorum," dedi. Kuleba, uluslararası toplumdan bu saldırıların kınanmasını ve somut adımlar atılmasını istedi. Ayrıca, Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki meşru askeri hedeflere yönelik uzun menzilli saldırılar yapma hakkını teyit etmelerini talep etti.

Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Açıklamaları

Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün gerçekleştirilen saldırının yoğunluğuna dikkat çekerek, "Rus ordusu 100’den fazla füze ve 100’e yakın İHA kullandı," dedi. Saldırıyı ülkesine yönelik en yoğun saldırılardan biri olarak nitelendiren Zelenskiy, kritik enerji altyapılarının hedef alındığını ve ciddi hasarlar meydana geldiğini ifade etti. "Maalesef bazı kayıplarımız var. Hayatını kaybedenlerin akrabalarına başsağlığı diliyorum. Yaralılara gerekli yardımlar yapılıyor," şeklinde konuştu.

Başbakan Şmigal: 15 Bölge Etkilendi

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal de Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bir kez daha Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldığını belirtti. Şmigal, "Yoğun saldırı sonucunda bugün 15 bölge etkilendi," dedi.

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