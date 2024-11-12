Ukrayna'da Savaşta 589 Çocuk Hayatını Kaybetti

Ukrayna'da Savaşın Trajik Sonuçları

Ukrayna Başsavcılığı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana 589 çocuğun öldüğünü duyurdu. Savaşın özellikle çocuklar üzerindeki yıkıcı etkileri her geçen gün daha da belirgin hale geliyor.

Yaralı Çocuk Sayısı Endişe Verici

Telegram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, savaşın başlamasından bu yana 1681'den fazla çocuğun yaralandığı bildirilmiştir. Bu rakamlar, savaşın yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda duygusal ve psikolojik boyutlarını da gözler önüne seriyor.

Kriviy Rig Şehrindeki Kayıplar

Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lısak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kriviy Rig şehrine düzenlenen füze saldırısında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Lısak, bir apartmanın enkazında bir annenin ve üç çocuğunun cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Zelenskiy'den Sert Tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaşanan saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya'nın savaşı sürdürme isteğini vurgulayarak, "Bu saldırıların hepsi, Rusya'nın diplomasiye ilişkin her türlü açıklamasını yalanlıyor" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.