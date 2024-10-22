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Ukrayna'da Sumi Bölgesine Rus Saldırısı: 3 Ölü

Rus ordusunun Sumi bölgesine düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 40 İHA imha edildi.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 13:31
Ukrayna'da Sumi Bölgesine Rus Saldırısı: 3 Ölü

Ukrayna'da Kanlı Saldırı

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Sumi bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi. Bu trajik olay, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Bilinmeyen Tehditler

Zelenskiy, saldırının insansız hava araçlarıyla (İHA) yapıldığını belirterek, "Saldırılar 'Şahed' tipi İHA'larla gerçekleştirildi. Ukrayna Hava Savunma Kuvvetlerimiz, yaklaşık 40 İHA'nın imhasını gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı. Hayatını Kaybedenler Arasında Bir Çocuk Var

Ülke lideri, saldırılarda maalesef biri çocuk olmak üzere toplam 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve bölgede sivillere ait apartmanların hasar gördüğünü aktardı.

Yaralılar İçin Destek Sürecek

Zelenskiy, "Yaralılar var. Gereken her türlü yardım ulaştırılacaktır" diyerek, yaralıların tedavisi için gerekli önlemlerin alınacağını vurguladı.

Uzun Vadeli Çözüm Arayışları

Ukrayna Devlet Başkanı, Rus saldırılarının önlenebilmesi için, Rusya’daki askeri hedeflere uzun menzilli silahlarla saldırıların yapılması ve Ukrayna’ya silah yardımı sağlanmasının önemine değindi.

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