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Ukrayna'da Uluslararası Diplomasi: Blinken ve Lammy Kiev'de Buluştu

ABD ve İngiltere Dışişleri Bakanları, Ukrayna'da Kırım Platformu Zirvesi'ne katılmak üzere Kiev'e geldi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 13:09
Ukrayna'da Uluslararası Diplomasi: Blinken ve Lammy Kiev'de Buluştu

ABD ve İngiltere Dışişleri Bakanları Ukrayna'da

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. İki bakan, Kiev Tren İstasyonu'nda Ukraynalı yetkililer tarafından karşılandı.

Kırım Platformu 4. Zirvesi’ne Hazırlık

Bakanlar, ziyaretleri sırasında Kırım Platformu 4. Zirvesi'ne katılacak. Bu önemli zirve, uluslararası topluluğun Ukrayna’ya destek vermek amacıyla toplandığı bir organizasyon olma özelliğini taşıyor.

Diğer Katılımcılar

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Letonya Başbakanı Evika Silina ve Çekya Senato Başkanı Milos Vystrcil de zirveye iştirak etmek üzere bugün Kiev'e ulaştı. Bu katılımcılar, bölgedeki güvenlik meseleleri üzerine müzakerelerde bulunacaklar.

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