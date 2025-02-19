Ukrayna'da Yakalanan Kuzey Koreli Asker: 'Sadece Eğitim İçin Gönderildim'

Ukrayna'da Kuzey Koreli Askerin İtirafları

Ukrayna'ya karşı Rus saflarında savaştığı iddia edilen Kuzey Koreli asker, savaşın gerçek boyutlarını bildiğini söylemedi. 26 yaşındaki Ri, Güney Kore'de yayın yapan Chosun Daily gazetesine yaptığı açıklamada, "Rusya'ya eğitim için gönderildiğim söylendi. Savaşa katılacağıma dair hiçbir fikrim yoktu," dedi.

10 Yıllık Askerlik Geçmişi

Ri, 10 Ekim 2024'te Kuzey Kore'den ayrıldığını ve Rusya'ya nasıl gönderildiğini anlattı. Kuzey Kore ordusunda 10 yıl görev yaptıktan sonra, Genel Keşif Bürosu'nda (RGB) gizli operasyonlarla ilgili çalıştığını belirtti.

Yaklaşık 2 bin 500 asker ile birlikte tren, uçak ve otobüs yolculuğunun ardından Kursk bölgesine ulaştıklarını söyleyen Ri, buraya vardıktan sonra savaşa katılacaklarına dair bilgilendirildiklerini ifade etti. Savaşa ilk defa 5 Ocak'ta katıldığını söyleyen Ri, nükleer santralleri korumakla görevlendirildiklerini açıkladı.

Çatışma ve Yakalanma Süreci

Kuzey Koreli ve Rus askerler arasında doğrudan iletişim olmadığını vurgulayan Ri, çatışma sırasında bir dron tarafından tespit edilip vurulduğunu ve 6 kişilik ekibinden tek başına hayatta kaldığını belirtti. Yaralandıktan sonra, bölgeye gelen Ukrayna askerleri tarafından yakalandığını anlattı.

Aile Endişesi ve İltica Talebi

Askerlik süresince ailesini hiç görmediğini ifade eden Ri, "Eğer Kuzey Kore hükümeti yakalandığımı öğrenirse ailemin Pyongyang'ı terk etmeye zorlanacağından korkuyorum," dedi. Ayrıca, Güney Kore'ye iltica talebinde bulunmak istediğini açıkladı. Güney Kore hükümeti, Ukrayna tarafından yakalanan Kuzey Koreli askerleri koruma ve destek verme sözü verdi.

Zelenskiy ve İfadeler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesinde esir düşen 2 Kuzey Koreli askerin ifadeleri alınırken çekilen görüntüleri 11 Ocak'ta yayınladı. Görüntülerde, elleri ve yüzleri bandajlı olan askerlerden biri, evine dönmek isteyip istemediği sorusuna "Ukrayna'da kalmak istiyorum" diye cevap vermişti.

Bu asker, eğitim almak üzere görevlendirildiğinden haberdar olmadığını ve komutanlarının kendisine "gerçek savaş eğitimi gibi eğitim almaya" gideceklerini söylediğini ifade etti.