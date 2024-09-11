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Ukrayna'daki Savaşta Sivil Kayıplar Üzerine BM Uyarısı

BM, Ukrayna'da 11 bin 700 sivilin hayatını kaybettiğini bildirerek savaşın durdurulması çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 00:08
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 00:08
Ukrayna'daki Savaşta Sivil Kayıplar Üzerine BM Uyarısı

BM, Ukrayna'daki Sivil Kayıpları Raporladı

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'daki savaşın etkilerini ele alarak üye ülkelere önemli bir çağrıda bulundu.

Hayatını Kaybedenler ve Yaralı Sayısı

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, savaş nedeniyle 11 bin 700 sivilin yaşamını yitirdiğini, 24 bin 600 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Karmaşanın Derinleşmesi

Msuya, Ukrayna'da 10 milyon kişinin zorla yerinden edildiğine ve 26 Ağustos itibarıyla geniş çaplı saldırıların sürdüğüne işaret etti. Ayrıca, çatışmaların Ukrayna-Rusya sınırının ötesine yayıldığını belirterek derin endişelerini dile getirdi.

Dikkate Alınması Gereken İnsani Durum

Msuya, askeri operasyonlar sonrasında Kursk bölgesinde 130 bin kişinin yerinden edildiğini vurgulayarak, sivillerin korunması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, insani yardım fonunun yetersiz kaldığını ve 14.6 milyon kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu da sözlerine ekledi.

Üye Ülkelere Çağrı

Msuya, 79. BM Genel Kurul oturumuna hazırlanan üye ülke liderlerine, savaşı sonlandırma konusunda tüm fırsatları değerlendirme çağrısında bulundu.

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