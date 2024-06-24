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Ukrayna'dan ABD füzeleri ile Kırım'a saldırı: 5 ölü, 100'den fazla yaralı...

Ukrayna, ABD'den tedarik ettiği ATACMS füzeleri ile Rusya'nın kontrolündeki Kırım'da Sivastopol'e saldırı düzenledi. Rus yetkililere göre, bu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi ise yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.06.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 16:51
Ukrayna'dan ABD füzeleri ile Kırım'a saldırı: 5 ölü, 100'den fazla yaralı...

Ukrayna, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Sivastopol şehrine ABD'den aldığı ATACMS füzeleriyle saldırı gerçekleştirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, füze parçalarının sahildeki insanların üzerine düştüğü ve yaralı sivillerin plajdan taşındığı görülüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın bu saldırıyı "ABD tarafından sağlanan, misket başlıklı ATACMS operasyonel-taktik füzeleri" ile gerçekleştirdiği belirtildi. Bakanlık, dört füzenin havada imha edildiğini ancak, bir füzenin hava savunma sistemlerinin etkisiyle rotasından saparak şehir üzerinde patladığını belirtti.

Saldırı sonucu hayatını kaybedenler arasında Magadan Belediye Başkan Yardımcısı Oleg Averyanov'un 9 yaşındaki kızının da olduğu ifade edildi.

MOSKOVA'NIN TEPKİSİ

Saldırı sonrası, ABD’nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tracy’nin, Ukrayna’nın “ABD sponsorluğundaki yeni kanlı suçu” nedeniyle çağrıldığı belirtildi. Moskova, bu olayın ardından ABD’ye yönelik sert açıklamalar yaparak, misilleme saldırılarının gerçekleştirileceğinin sinyalini verdi.

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