Ukrayna'dan açıklama: Kırım'da Rus donanma gemisi imha edildi

Kırım ve çevresinde Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik sürüyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri, yerel saatle 02.30'da Feodosia kasabası yakınlarındaki Rus Karadeniz Filosunun “Novoçerkassk” adlı çıkarma gemisine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda geminin seyir füzeleriyle vurulduğu bildirildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk, "Rusya'nın filosu giderek küçülüyor. Hava Kuvvetleri pilotlarına ve çalışmalara katılan herkese teşekkürler" dedi.

Rusya'nın Kırım Valisi Sergey Aksyonov, Ukrayna'nın hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı. Aksyonov, saldırı sonucu limanda çıkan yangının kısa zamanda söndürüldüğünü, acil servislerin olay yerinde çalıştığını ve çok sayıda evin boşaltıldığını söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı da saldırının gerçekleştiğini ve geminin zarar gördüğünü bildirdi.

Rusya, dün yerel saatle 18.30'dan bugün 03.00'a kadar İran yapımı İHA'larla Ukrayna'ya saldırdı. Ukrayna Hava Kuvvetleri, 19 İHA'nın 13'ünün Odesa, Herson, Mikolayiv ve Hmelnitski bölgelerinde vurulduğunu duyurdu.