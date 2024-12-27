Ukrayna'dan Azerbaycan'a Taziye: Kazakistan'daki Uçak Kazası

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait "Embraer 190" tipi uçağın Kazakistan'da düşmesi nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başsağlığı diledi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında meydana gelen kaza nedeniyle Aliyev ve Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Mesajında, "Azerbaycan Hava Yolları uçağının korkunç kazasıyla ilgili giderek daha fazla ayrıntı ortaya çıkıyor," ifadesine yer veren Zelenskiy, kapsamlı bir soruşturmanın yapılması gerektiğini vurguladı.

Kaza yerindeki görsel delillerin, trajedide Rusya'nın sorumluluğuna işaret ettiğini belirten Zelenskiy, "Rusya, MH17 olayında yaptığı gibi yalan yaymaya karar verirse, gerçeği ortaya çıkarmak ve hesap verebilirliği sağlamak için Moskova üzerinde tüm uluslararası baskıyı artırmamız gerekecektir," dedi.

Azerbaycan Uçağının Kazası

Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren AZAL’a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık’ta düşmüştü. Uçakta, 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu olmak üzere toplam 67 kişinin bulunduğu açıklandı.

Kazanın ardından yapılan açıklamalara göre, 38 kişi hayatını kaybetti ve 29 kişi kurtuldu. Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını da doğrulamıştı.