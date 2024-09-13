Ukrayna'dan Batı'ya Çağrı: Barış İçin Uzun Menzilli Silahlara İhtiyacımız Var

Ukrayna'nın Uzun Menzilli Silah İhtiyacı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, devam eden savaşın sona ermesi ve Rusya'nın barışı kabul etmesi için Batı ülkelerinin sağladığı uzun menzilli silahların kullanımındaki kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Yalta Avrupa Stratejisi Toplantısı Konuşması

Zelenskiy, 20. Yalta Avrupa Stratejisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam ettiğini ve yoğun Rus hava saldırılarına karşı koymak için Batı'dan sağlanan uzun menzilli silahların Rus hedeflerine yönelik kullanılmasının şart olduğunu belirtti.

Bu silahların yukarıda belirtilen hedeflere yönelik kullanılmasının yasaklandığını hatırlatan Zelenskiy, "Ukrayna'nın uzun menzilli silah ihtiyacını anlamak için haritaya bakmak yeterli," dedi.

Batılı Müttefiklere Mesaj

Kiev'deki görüşmelerinden bahseden Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile buluşarak, uzun menzilli silah taleplerinin nedenlerini açıkladığını dile getirdi. Zelenskiy, "Ukrayna'nın, uzun menzilli silahlar konusunda müttefiklerinden sonuç bekliyoruz," şeklinde konuştu.

Uluslararası Hukukun Önemi

Şiddetli çatışmaların sona ermesi için uluslararası hukuk çerçevesinde güçlü küresel kararların gerek olduğunu vurgulayan Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşın sürdürülmesinden yana olduğunu ileri sürdü. Zelenskiy, "Putin ve müttefikleri bu savaşın getirdiği zorlukları hissetmeli," açıklamasında bulundu.

İran'ın Rolü ve Silah Tedarik Zincirleri

Zelenskiy, İran'ın Rusya'ya füze teslimatı yaptığını belirterek, bu silahların terör saldırıları için kullanıldığını ifade etti. Zelenskiy, "Müttefiklerimiz Orta Doğu'daki tehditlerle başa çıkmakta iş birliği yapıyorsa, neden benzer bir iş birliği Ukrayna semalarında sağlanmıyor?" sorusunu yöneltti.

Kursk Operasyonu Hakkında Değerlendirmeler

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesinde başlattığı saldırılarla ilgili olarak Zelenskiy, Rus ordusunun burada karşı saldırıya geçtiğini ve bölgede 40 bin civarında Rus askerinin mevcut olduğunu bildirdi.