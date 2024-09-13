Ukrayna'dan Batı'ya Çağrı: Barış İçin Uzun Menzilli Silahlara İhtiyacımız Var

Zelenskiy, Rusya'yı barışa zorlamak için uzun menzilli silahların kullanımını talep etti.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 20:18
Ukrayna'dan Batı'ya Çağrı: Barış İçin Uzun Menzilli Silahlara İhtiyacımız Var

Ukrayna'nın Uzun Menzilli Silah İhtiyacı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, devam eden savaşın sona ermesi ve Rusya'nın barışı kabul etmesi için Batı ülkelerinin sağladığı uzun menzilli silahların kullanımındaki kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Yalta Avrupa Stratejisi Toplantısı Konuşması

Zelenskiy, 20. Yalta Avrupa Stratejisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam ettiğini ve yoğun Rus hava saldırılarına karşı koymak için Batı'dan sağlanan uzun menzilli silahların Rus hedeflerine yönelik kullanılmasının şart olduğunu belirtti.

Bu silahların yukarıda belirtilen hedeflere yönelik kullanılmasının yasaklandığını hatırlatan Zelenskiy, "Ukrayna'nın uzun menzilli silah ihtiyacını anlamak için haritaya bakmak yeterli," dedi.

Batılı Müttefiklere Mesaj

Kiev'deki görüşmelerinden bahseden Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile buluşarak, uzun menzilli silah taleplerinin nedenlerini açıkladığını dile getirdi. Zelenskiy, "Ukrayna'nın, uzun menzilli silahlar konusunda müttefiklerinden sonuç bekliyoruz," şeklinde konuştu.

Uluslararası Hukukun Önemi

Şiddetli çatışmaların sona ermesi için uluslararası hukuk çerçevesinde güçlü küresel kararların gerek olduğunu vurgulayan Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşın sürdürülmesinden yana olduğunu ileri sürdü. Zelenskiy, "Putin ve müttefikleri bu savaşın getirdiği zorlukları hissetmeli," açıklamasında bulundu.

İran'ın Rolü ve Silah Tedarik Zincirleri

Zelenskiy, İran'ın Rusya'ya füze teslimatı yaptığını belirterek, bu silahların terör saldırıları için kullanıldığını ifade etti. Zelenskiy, "Müttefiklerimiz Orta Doğu'daki tehditlerle başa çıkmakta iş birliği yapıyorsa, neden benzer bir iş birliği Ukrayna semalarında sağlanmıyor?" sorusunu yöneltti.

Kursk Operasyonu Hakkında Değerlendirmeler

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesinde başlattığı saldırılarla ilgili olarak Zelenskiy, Rus ordusunun burada karşı saldırıya geçtiğini ve bölgede 40 bin civarında Rus askerinin mevcut olduğunu bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'daki Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Diyarbakır Barosu Narin Güran Soruşturmasında Müşteki Oldu
3
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van'ın Gurme ve Gastronomi Fuarı'nı Ziyaret Etti
4
Ayşenur Ezgi Eygi’nin Cenazesi Aydın'a Getirildi
5
Narin Güran Cinayetinde Yeni Ses Kaydı Ortaya Çıktı: 'Ramazan, Kız Öldü mü?'
6
Meksika'nın Bağımsızlığı Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
7
Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya Baskınlarından Sorumlu Amir Arzani, Kudüs Emniyet Müdürü Oldu

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor