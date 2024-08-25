Ukrayna'dan Belarus'a Uyarı: Sınır İhlali Olursa Tüm Askeri Hedefler Vurulacak

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Açıklama

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, tatbikat adı altında asker ve teçhizat toplayan Belarus'a sınır ihlali durumunda tüm askeri birliklerin ve tesislerin hedef alınacağı uyarısında bulundu.

Belarus'un Askeri Faaliyetleri

Açıklamada, Ukrayna istihbaratına dayanan bilgilere göre, Belarus'un Gomel bölgesinde asker, teçhizat, tank, top ve hava savunma sistemleri topladığı belirtildi. Ayrıca, bu bölgede Rusya'nın 'Wagner' Grubu'na ait paralı askerlerin de bulunduğu tespit edildi.

Sınır İhlali ve Güvenlik Tehditleri

Bakanlık, tatbikatların devlet sınırı ve Çernobil Nükleer Santrali yakınlarında yapılmasının Ukrayna'nın ulusal güvenliğine ve küresel güvenliğe tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Ukrayna, Belaruslu yetkililere Moskova'nın baskısına kapılmamaları ve düşmanca eylemleri durdurmaları çağrısında bulundu.

Ukrayna'nın Savunma Hakkı

Açıklamada, Ukrayna'nın Belarus halkına karşı hiçbir düşmanca eylemde bulunmadığı ve bulunmayacağı vurgulanarak, "Sınır ihlali durumunda ülkemiz kendini savunmak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır" denildi. Ayrıca, Belarus'taki tüm askeri birliklerin, tesislerin ve tedarik yollarının Ukrayna'nın meşru hedefleri haline geleceği bildirildi.