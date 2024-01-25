Ukrayna'dan doğal gaz transit kararı: Anlaşma 2024 yılı sonrasına uzatılmayacak

Ukrayna, Rusya'dan gelen doğal gazın Avrupa'ya ulaşmasını sağlayan anlaşmaları 2024'ten sonra yenilemeyeceğini açıkladı.

Bakanlar Kurulu, doğal gaz transiti konusunda net bir duruş sergilediklerini vurgulayarak, "Avrupa'ya boru hatları ile doğal gaz akışını öngören anlaşmanın süresi 2024 yılı sonunda dolacak. Rusya ile bu konuda yeni görüşme yapma gibi bir düşüncemiz yok. Anlaşma uzatılmayacak." dedi.

Doğal gaz konusunda görüşme yapılabilmesi için "Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinin talep etmesi" gerektiğini belirten açıklamada, Ukrayna yönetiminin 2023 sonu itibarıyla açıkladığı rakamlara göre, Rusya'dan gelen doğal gazın Avrupa'ya ulaşmasını sağlayan boru hatlarındaki akış, 2022 yılına göre yüzde 28,4 düşerek 14,6 milyar metreküpe indi.

Ukrayna'nın ulusal doğal gaz şirketi Naftogaz ile Rusya'nın Gazprom şirketi arasında 30 Aralık 2019'da imzalanan anlaşma, 2021-2024 yılları arasında Avrupa'ya senelik 40 milyar metreküp doğal gaz transitini kapsıyor.