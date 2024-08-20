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Ukrayna'dan Moskova Patrikhanesi'ne Yasak

Ukrayna Parlamentosu, Moskova Patrikhanesi'ne bağlı kiliselerin faaliyetlerini yasakladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 14:39
Ukrayna'dan Moskova Patrikhanesi'ne Yasak

Ukrayna Parlamentosu'ndan Şok Edici Karar

Ukrayna’nın ulusal meclisi, Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin faaliyetlerine yasak getirilmesine karar verdi. Yasa tasarısı, 322 milletvekilinin katıldığı oylamada, 265 oyla kabul edildi.

Yasa Tasarısının Gerekçesi

Oylama sırasında, "Rusya ile bağlantılı dinî kuruluşların Ukrayna topraklarında faaliyet göstermesinin yasaklanması" gerektiği vurgulandı. Bu karar, Ukrayna'da dinî yapının yeniden şekillendirilmesi çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Rusya'dan Tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, alınan karara sert bir yanıt verdi. Zaharova, Rus "Zvezda" televizyonuna yaptığı açıklamada, "Buradaki hedef, gerçek Ortodoksluğu kökten yok edip, bunun yerine sahte bir Ortodoks Kilisesi yaratmaktır," diyerek bu durumu, Ukrayna'da Ortodoksluğun yok edilmesi olarak nitelendirdi.

Ukrayna'daki Dinî Yapı ve Gelişmeler

Ukrayna'da bazı din adamları, Moskova Patrikhanesi'ne alternatif olarak, Kiev Patrikhanesi ve Ukrayna Bağımsız Ortodoks Kilisesi'ni kurduklarını duyurmuştu. Ancak, bu yeni oluşumların geçerli olabilmesi için, Fener Rum Patrikhanesi ya da diğer patrikhaneler tarafından tanınması gerekiyor.

Halkın büyük çoğunluğunun Ortodoks olduğu Ukrayna'da, kilise yapıları arasında Moskova ve Kiev Patrikhanesi'ne bağlı çeşitli gruplar ve 2018'de kurulan Ukrayna Bağımsız Ortodoks Kilisesi bulunuyor. Dönemin Ukrayna lideri Petro Poroşenko'nun başvurusu sonucunda, Fener Rum Patrikhanesi, Kiev Patrikhanesi'ne bağlı kiliseye otosefal yetkisi verme kararı almıştı.

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