Ukrayna'dan Moskova'ya 59 İHA ile Saldırı: Rusya Savunma Bakanlığı Açıkladı

Ukrayna, Moskova'ya 59 İHA ile Saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkent Moskova dahil olmak üzere Rus topraklarına bu gece düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

59 İHA'nın Hepsi Vuruldu

Bakanlığın yaptığı resmi açıklamada, Ukrayna'nın gece boyunca Rus topraklarındaki askeri unsurlara yönelik 59 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Rus hava savunma sistemleri, 59 İHA'nın tamamını etkisiz hale getirdi.

Saldırının Detayları

Açıklamada, düşürülen İHA'ların yerleriyle ilgili de bilgi verildi. Moskova'dan 2, Bryansk'tan 45, Kursk'tan 6, Belgorod'tan 3 ve Tula'dan 3 İHA'nın vurulduğu ifade edildi. Bu saldırının, söz konusu bölgelerdeki güvenlik durumunu yeniden gündeme taşıdığı görülüyor.

Rusya'nın, bu tür saldırılara karşı hızla önleme alması bekleniyor ve uluslararası toplum bu gelişmeleri yakından takip ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.