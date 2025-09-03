DOLAR
41,16 -0,04%
EURO
48,05 -0,16%
ALTIN
4.721,65 -0,99%
BITCOIN
4.605.804,05 -0,45%

Ukrayna'dan Putin'in Zelenskiy'yi Moskova'ya Davetine Tepki

Dışişleri Bakanı Sybiha, Putin'in Zelenskiy davetini 'kabul edilemez' buldu; Avusturya, Vatikan, İsviçre, Türkiye ve 3 Körfez ülkesi liderler görüşmesine hazır.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 21:37
Ukrayna'dan Putin'in Zelenskiy'yi Moskova'ya Davetine Tepki

Ukrayna'dan Putin'in Zelenskiy'yi Moskova'ya Davetine Tepki

Sybiha: Putin kabul edilemez teklifler yapıyor; en az 7 ülke görüşmeye ev sahibi olmaya hazır

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi Moskova'ya davet etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Sybiha, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yayılan haberi alıntılayarak paylaşımında, Putin'in Zelenskiy'yi Moskova'ya çağırdığını aktardı.

Bakan, Avusturya, Vatikan, İsviçre, Türkiye ve 3 Körfez ülkesinin de aralarında bulunduğu en az yedi ülkenin, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sonlandırmaya yönelik liderler düzeyinde bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Sybiha'nın değerlendirmesi: 'Bunlar, ciddi teklifler ve Devlet Başkanı Zelenskiy, her an böyle bir görüşmeye hazır ancak Putin, bilerek kabul edilemez teklifler yaparak herkesle dalga geçmeye devam ediyor. Sadece baskının artırılması, Rusya'yı barış sürecine nihayet ciddiyetle yaklaşmaya zorlayabilir.'

Putin ise daha önce Ukrayna Savaşı konusunda 'tünelin sonundaki ışığı gördüğünü' ifade etmiş ve Zelenskiy'yi Moskova'ya davet ederek kendisiyle görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.

İLGİLİ HABERLER

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KDC: M23 Gençleri Silahlı Gruplara Katılmaya Zorluyor
2
Çorum Bayat'ta Yaya Çarpması: Safiye Okumuş Hayatını Kaybetti
3
Avrupa Otoyolu Edirne Gişeleri Kaldırılıyor — Sürücüler D-100'e Yönlendiriliyor
4
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlıdan 4'ü Tutuklandı
5
Kassam Tugayları: İsrail'in Gazze Operasyonlarını Genişletmesi Asker ve Esir Kaybına Yol Açar
6
Haaretz: Komutan 7 Ekim İstihbaratına Rağmen Gazze Sınırında Tedbir Almadı
7
TEKNOFEST Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması Gökçeada'da 8. Gününde

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor