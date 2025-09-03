Ukrayna'dan Putin'in Zelenskiy'yi Moskova'ya Davetine Tepki

Sybiha: Putin kabul edilemez teklifler yapıyor; en az 7 ülke görüşmeye ev sahibi olmaya hazır

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi Moskova'ya davet etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Sybiha, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yayılan haberi alıntılayarak paylaşımında, Putin'in Zelenskiy'yi Moskova'ya çağırdığını aktardı.

Bakan, Avusturya, Vatikan, İsviçre, Türkiye ve 3 Körfez ülkesinin de aralarında bulunduğu en az yedi ülkenin, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sonlandırmaya yönelik liderler düzeyinde bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Sybiha'nın değerlendirmesi: 'Bunlar, ciddi teklifler ve Devlet Başkanı Zelenskiy, her an böyle bir görüşmeye hazır ancak Putin, bilerek kabul edilemez teklifler yaparak herkesle dalga geçmeye devam ediyor. Sadece baskının artırılması, Rusya'yı barış sürecine nihayet ciddiyetle yaklaşmaya zorlayabilir.'

Putin ise daha önce Ukrayna Savaşı konusunda 'tünelin sonundaki ışığı gördüğünü' ifade etmiş ve Zelenskiy'yi Moskova'ya davet ederek kendisiyle görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.