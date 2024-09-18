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Ukrayna'dan Toropets'e Havadan Saldırı: Mühimmat Deposuna İHA'larla Vuruş

Ukrayna, Rusya'nın Toropets şehrindeki mühimmat deposunu insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Büyük patlamalar gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 13:07
Ukrayna'dan Toropets'e Havadan Saldırı: Mühimmat Deposuna İHA'larla Vuruş

Ukrayna'nın Toropets'teki Hedefi: Mühimmat Deposu

Ukrayna'nın, Rusya'nın Tver bölgesine bağlı Toropets şehrinde bir mühimmat deposuna yönelik saldırı düzenlediği bildirildi. Resmi kaynaklara göre, bu operasyon, Ukrayna Savunma Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildi.

İHA'lar İle Gerçekleştirilen Saldırı

Ukrayna basınına yansıyan haberlere göre, saldırıda insansız hava araçları (İHA) kullanıldı. Saldırı, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü ve Özel Harekat Kuvvetleri’ne bağlı İHA'larla gerçekleştirildi. Bu operasyonda Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ait mühimmat deposunun imha edildiği ifade edildi.

Büyük Patlamalar ve Sonuçları

Olayın ardından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, Toropets'te büyük patlamaların meydana geldiği ve patlamaların hala devam ettiği gözlemlendi. Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrey Kovalenko, yazılı bir açıklamada, Rus ordusuna ait roket ve füzelerin bu mühimmat deposunda bulunduğunu belirtti.

Depodaki Tehlikeli Yükler

Kovalenko, depoda "Grad" tipi çoklu fırlatma roket sistemleri ile S-300 ve S-400 hava savunma sistemlerine ait füzelerin tutulduğunu ifade etti. Ayrıca, burada İskender sistemi için balistik füzelerin üretildiği ve Rusya'nın Kuzey Kore'den aldığı KN-23 füzelerini de bu depoda stoklamaya başladığını vurguladı.

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