Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye Geliyor

Zelenskiy'nin Türkiye Ziyareti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, önümüzdeki günlerde Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşacağını açıkladı. Bu önemli gelişme, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) sırasında meydana geldi.

Yurt Dışı Ziyaret Programı

Basın toplantısı sırasında yukarıda bahsedilen ziyaretinin yanı sıra, Zelenskiy, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan ziyaretleri hakkında da bilgi verdi. BAE'de, Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde esir takası ve insani yardım programları konularında görüşmeler yapacağını belirtti.

Görüşme Planları

Zelenskiy, BAE'deki temaslarının ardından Suudi Arabistan'a geçerek, sonrasında resmi temaslar için Türkiye'ye geleceğini söyledi. Ancak, bu ziyaretler sırasında ABD veya Rusya temsilcileriyle herhangi bir görüşme planlamadığını da vurguladı.