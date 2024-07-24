Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan Müzakere Açıklaması

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan Önemli Açıklama

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya ile müzakere yapmaya istekli olduklarını ifade etti.

Resmi Ziyaret ve Görüşme Detayları

Xinhua ajansının aktardığına göre, Kuleba, Guangzhou kentinde resmi ziyaret kapsamında Vang Yi ile bir araya geldi. İki bakan arasındaki görüşme, bölgedeki gerilimi ve Ukrayna-Rusya ilişkilerini değerlendirmek açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Vang, görüşme sırasında, Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde gelişmesi gerektiğini vurgulayarak, her iki ülkenin dostane ilişkilerini pekiştirme çağrısında bulundu.

Kuleba'nın Müzakere Vurgusu

Kuleba, Rus tarafıyla müzakerelerin bağımsız, adil ve kalıcı bir barış arayışını amaçlaması gerektiğini belirtirken, Çin'in uluslararası barış sağlamadaki yapıcı rolüne de dikkat çekti. Ayrıca, iki ülkenin stratejik ortaklıklarının yanı sıra önemli bir ticaret ortaklığına sahip olduğunu ifade etti.

Ukrayna'nın Tek Çin Politikasına Desteği

Kuleba, Ukrayna'nın Çin'in "tek Çin" politikasını desteklediğini belirterek, iki ülke arasındaki ekonomi, ticaret ve tarım gibi alanlarda işbirliğinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Bu ziyaret, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 2022 yılından bu yana Kuleba'nın gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor ve görüşmelerin Cuma gününe kadar sürmesi planlanıyor.