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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan Rusya ile Müzakere Açıklaması

Ukrayna'nın Dışişleri Bakanı Kuleba, Çin'de yaptığı görüşmede Rusya ile müzakereye hazır olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 14:54
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan Rusya ile Müzakere Açıklaması

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan Önemli Açıklamalar

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Rus tarafıyla müzakere yürütmeye istekliyiz" ifadesini kullandı.

Görüşmenin Detayları

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Kuleba resmi ziyareti sırasında Guangcou kentinde Vang ile bir araya geldi. Vang, iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde gelişmesi için gerekli adımları atma çağrısında bulundu.

Vang Yi, Ukrayna'daki çatışmanın yayılma riski olduğuna işaret ederek, Pekin yönetiminin bu krize siyasi bir çözüm bulma çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Tüm tarafların müzakerelerle anlaşmazlıkları çözümlemesi gerektiğinin altını çizen Vang, Ukrayna'ya insani yardım sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Kuleba'nın Destekleyici Mesajları

Kuleba, Rusya ile müzakerelerin bağımsız, adil ve kalıcı bir barış hedefiyle yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Çin'in uluslararası barışta oynadığı olumlu rol için memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Ukrayna'nın Çin'in "tek Çin" politikasını desteklediğini aktaran Kuleba, iki ülkenin ekonomi, ticaret ve tarım gibi birçok alandaki işbirliğini geliştirmeyi umduğunu ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Çin'e yaptığı ilk resmi ziyaret olan Kuleba'nın ziyareti, bu cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

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