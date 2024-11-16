Ukrayna Dışişleri Bakanı: Kuzey Kore, Rus Teknolojisi Karşılığında Savaşta

Ukrayna: Kuzey Kore Rus Teknolojisi İçin Savaşta

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Kuzey Kore'nin, füze, nükleer ve diğer askeri programlar için Rus teknolojisine erişim elde etmek amacıyla Ukrayna'ya karşı savaşa dahil olduğunu öne sürdü. Bu açıklama, Bakan Sybiha'nın Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ile Kiev'de gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yapıldı.

Japonya'dan Ukrayna'ya Destek

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Sybiha, Japonya hükümetine Ukrayna'ya sunduğu destekler için teşekkür etti. İki bakan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için Kiev yönetiminin hazırladığı Barış Formülü ve Zafer Planısını detaylandırdıklarını belirttiler.

Sybiha, Ukrayna ve Japonya'nın Rusya'ya karşı yaptırımların artırılması üzerinde anlaştıklarını duyurdu ve Japonya'nın savaş başlangıcından bu yana 26 yaptırım paketi uyguladığını vurguladı.

Kuzey Kore Askerleri ve Bölgesel Etkiler

Ukrayna'yı destekleyen açıklamalarına devam eden Sybiha, Rusya'nın Kuzey Koreli askerleri çatışmalara dahil etmesinin Rus teknolojisiyle birlikte meydana geldiğine dikkat çekti. Sybiha, "Rusya'nın Ukrayna'daki yenilgisi, diğer saldırganların kötü niyetli planlarını durduracaktır," dedi.

Bakan İvaya, ülkesindeki erken genel seçim sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Ukrayna'ya gerçekleştirdiğini belirtti. İvaya, savaş nedeniyle hasar gören altyapının yeniden inşası konusunda Ukrayna'ya destek vereceklerini dile getirerek, "Japonya'nın restorasyona yönelik tutumu değişmeyecek," ifadelerini kullandı.

İvaya, Kuzey Kore birliklerinin Rusya'ya konuşlandırılmasının ve Ukrayna çatışmalarına katılımının son derece endişe verici olduğunu belirtti. Ayrıca, Kuzey Koreli askerlerin Rusya'daki varlığının yalnızca Ukrayna değil, Asya bölgesini de olumsuz yönde etkileyebileceğini vurgulayarak bu durumu şiddetle kınadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.